Liebe, Eifersucht und Intrige

Seit einigen Jahren hält die Heinrich-Vetter-Stiftung an der liebgewordenen Tradition fest, Kulturfreunden zum Muttertag ein Konzert zu schenken. Nach den pandemiebedingten Online-Veranstaltungen war Stiftungsreferentin Antje Geiter glücklich, dieses Mal die vielen präsenten Gäste im Ilvesheimer Skulpturenpark zur Aufführung des heiteren Singspiels „Bastien und Bastienne“ begrüßen zu können. Das junge hochkarätige Team vom Internationalen Opernstudio des Mannheimer Nationaltheaters hatte sich, so Antje Geiter, gerne bereiterklärt, das frühe Werk des damals erst zwölfjährigen Wolfgang Amadeus Mozart aus Anlass des 25-jährigen Stiftungsjubiläums vorab zu präsentieren, bevor es im Rahmen des Mannheimer Sommers am 18. und 19. Juni auf dem Theaterplatz gespielt wird.

Um das Werk ranken sich viele Unklarheiten. So ist nicht klar, wer an der Entstehung der einaktigen komischen Oper, an den Rezitationen und Arien mitgefeilt hat, wahrscheinlich maßgeblich Vater Leopold. Für das Libretto werden neben Friedrich Wilhelm Weiskern noch Johann Heinrich Müller und Johann Andreas Schlachtner genannt. Herausgekommen ist ein damals beliebtes Schäferspiel nach einer Vorlage des Philosophen Jean-Jacques Rousseau, das den Gegensatz zwischen Naturidylle und städtischen Verführungen hervorhebt.

Unter weitgehender Beibehaltung des Librettos haben die Dramaturgin Patricia Knebel und die szenische Leiterin Claudia Plaßwich die drei handelnden Personen dieser Open-Air-Produktion kleidungsmäßig in die heutige Zeit versetzt (Kostüme: Charlotte Werkmeister). Die naturverbundene Bastienne (Rebecca Blanz im einfachen Kleid) ist verzweifelt über ihren treulosen Geliebten Bastien (Haesu Kim im dandyhaften Anzug), der den Versuchungen des städtischen Lebens mit den flatterhaften Frauen nicht widerstehen konnte. Beladen mit Paketen, die den Konsumwahn symbolisieren sollen, rückt Colas (Serhii Moskalchuk im legeren Postboten-Look) als Vermittler zwischen den Liebenden in den Mittelpunkt, gibt weise Ratschläge, schürt die Eifersucht Bastiens und bringt ihn zur Einsicht.

Musikalisch geleitet von Naomi Schmidt, meisterhaft angeführt am Flügel von Gary Kudo (als Ersatz für das fehlende Orchester) und kraftvoll gesungen und kokett gespielt von den drei Darstellern erfüllte der galante und spielerische Klang der Mozartschen Musik den Park.

