Leuchtturm an der Bergstraße

Alexander Fleischer will von „aussterbender Gattung“ überhaupt nichts wissen, wenn es um den guten, alten Liederabend geht. Er könnte Recht haben. Denn in der hiesigen Region werden am Wochenende gleich zwei Festivals über die Bühne gehen, die besagter Kunst gewidmet sind: In Hirschberg an der Bergstraße wird schon zum sechsten Mal das dreitägige Liedfest stattfinden, in Heidelberg, als Abspaltung des „Heidelberger Frühlings“, „Neuland.Lied“ beginnen.

Eine solche Kollision der Festival-Termine sei natürlich „etwas ungünstig“, sagt Alexander Fleischer, der in Hirschberg Künstlerischer Leiter ist – und Pianist in jedem der drei Liederabende. Doch Unterschiede gibt es: Während in Heidelberg die Gattung aufgepeppt wird, unter anderem durch Inszenierungen und mehr „Crossover“, gibt man sich in Hirschberg tendenziell puristisch. Weil man veritable Stars zu bieten hat, wie Thomas Quasthoff (Bild).

Suche nach Geldgebern

© picture alliance/dpa

Schirmherr der Veranstaltung ist er schon länger, jetzt tritt er auch auf – nicht als Sänger, aber immerhin als Rezitator eines Mörike-Programms, das „Feuerreiter“ heißt und „unterhaltsam gruselig“ sein soll. Auch attraktiv: Nikola Hillebrand wird singen, sie ist noch aus ihrer Zeit am Nationaltheater Mannheim wohlbekannt und wird auch Mörike-Vertonungen von Othmar Schoeck vortragen. Dieser Schweizer Komponist galt früher als der neue Schubert.

Nach dem „Feuerreiter“, der am 10. Juni durch den schönen Saal der restaurierten Alten Synagoge galoppiert, werden am 11. Liebeslieder aus verschiedenen Epochen und Kulturen auf dem Hirschberger Programm stehen. Mirella Hagen wird die Interpretin sein. Am 12. Juni folgt zum Abschluss noch einmal ein echter Coup: Der prominente Bariton Johannes Martin Kränzle kommt – direkt von Wagner-Aufführungen an der Staatsoper Berlin. Alexander Fleischer hat sich „einfach mal getraut, ihn anzurufen“. Kränzle sagte zu und hatte auch gleich eine stimmige Programmidee für den Konzertsaal in der Alten Synagoge: Songs vom Komponisten Richard Rudolf Klein nach alten jiddischen Musikstücken.

Ein derart attraktives Angebot befördert auch den Kartenvorverkauf fürs Liedfest, das sich überdies, veranstaltet vom Hirschberger Kulturförderverein, bei seinen Ticketpreisen mehr als moderat gibt. Wir vermuten, dass die Künstler-Honorare gegen Null gehen. Nicht ganz, sagt Alexander Fleischer, aber Freundschaftspreise seien es schon: „Auf lange Sicht ist das nicht machbar.“ Dringend sucht das Festival nach neuen Geldgebern und hätte sie gewiss verdient. Es hat der Bergstraße an ungewohntem Ort gar nicht so wenig kulturellen Glanz gebracht. „Ein kleiner Leuchtturm sind wir jetzt schon“, sagt Fleischer. (Bild: dpa)