Ein Literaturfestival im Sommer statt im Winter: Der Pandemie wegen ist auch Lesen.Hören in Mannheim verschoben worden und wird nun statt im Februar erst kommende Woche, am 1. Juli, in der Alten Feuerwache eröffnet. Was ändert sich dadurch, außer der Termin als solcher? Dass kürzere Phasen der Dunkelheit auch die Lust auf Literatur, auf Lesen und Zuhören verkürzen, hofft natürlich niemand.

