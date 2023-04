Lesbische Filmtage - Reihe ab 20. April im Cinema Quadrat in Mannheim

Mannheim. Von 20. bis 26. April veranstaltet das Mannheimer Cinema Quadrat (K 2) erneut lesbische Filmtage. Die Reihe vereinigt laut den Veranstaltern ein vielfältiges, handverlesenes Programm, das eröffnet wird mit dem Film „Alaska“, der beim Saarbrücker Festival Max Ophüls Preis als bester Film ausgezeichnet wurde. Der Beziehungsfilm über zwei Frauen läuft als Preview vor dem Kinostart.

Zum Bundesstart läuft dann das französische Drama „The Five Devils“ in der Reihe; der Film verbindet laut dem Kino das Motiv der Zeitreise mit den Themen von Familie, Erinnerung und lesbischer Liebe. Gezeigt werden außerdem etwa der schwedische Coming of Age-Film „So Damn Easy Going“, der mehrfach ausgezeichnet wurde, oder der Dokumentarfilm „Nelly &Nadine“, der eine „fast unglaubliche Liebesgeschichte“ erzählt, so die Veranstalter: Die Protagonistinnen hatten sich als Häftlinge im KZ Ravensbrück ineinander verliebt und es geschafft, ein Leben lang – teilweiseheimlich – zusammenzubleiben. Zu sehen ist etwa auch der Dokumentarfilm „Sopiro“ oder „Sharayet“. tog

Info zu Karten und Programm: www.cinema-quadrat.de