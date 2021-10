Les Brünettes mit der Macht von Beyoncé und Billie Eilish im Mannheimer Capitol

Wie wäre das hochgelobte Album „4“ von Les Brünettes wohl eingeschlagen, wenn das A-capella-Quartett ab August 2020 ganz normal hätte auf Tour gehen können? Die Pandemie machte auch der 2010 in Mannheim von den Jazz-Studentinnen Juliette Brousset, Lisa Herbolzheimer, Stephanie Neigel und Julia Pellegrini gegründeten Formation einen Strich durch alle Rechnungen. Sonst wären auch sicher mehr Zuschauerinnen und Zuschauer zur Albumpräsentation, ihrem zweimal verschobenen Quasi-Heimspiel im Capitol gekommen. So sind immerhin 200 Sitze im Saal gefüllt - nach 90 Minuten nicht mehr, denn dann applaudiert das Gros des Publikums begeistert jubelnd im Stehen.

Es wird viel über Gleichberechtigung geredet. In der eigentlich breitgefächerten A-cappella-Szene haben Les Brünettes als reine Frauen-Band aber eine Art Alleinstellungsmerkmal - um mehrere ähnliche Projekte zu finden, muss man schon in die US-College-Musik eintauchen. Aber die vier inzwischen auf Berlin, Köln und Hamburg verteilten Absolventinnen der Mannheimer Musikhochschule sind sowieso außer Konkurrenz: Denn sie verfügen nicht nur über exzellent ausgebildete Stimmen, trainiert auch als Frontfrauen in vielen anderen Bands, sondern stehen spätestens mit vielen politisch ambitionierten eigenen Songs auf ihrem vierten Album „4“ auch inhaltlich für mehr als amüsante Vokalartistik.

Dabei transportieren sie schon optisch den Facettenreichtum von Weiblichkeit, der nun mal von der zerrissenen Jeans bis zum Glitzer-Oberteil reichen kann. Dieser Anspruch spiegelt sich auch inhaltlich vom ersten Song „Old Mother“ an, in den Texten und Ansagen. Druckvolle R&B-Nummern wie das großartige „Liebe“ oder die Beyoncé-Hommage „MFU“ zeigen Haltung gegen Rechts und in Identitätsdebatten, „Spieglein, Spieglein“ kritisiert die Mechanismen, die in unserer Konsumgesellschaft systematisch das Selbstwertgefühl von Frauen unterminieren. In den sehr persönlichen Liedern „Adalina“ und „Auf Anfang“ reflektieren Pellegrini beziehungsweise Neigel konkret ihre Gefühlswelt rund um die Themen Geburt und Mutterschaft.

„Barefoot“ und „Bad Guy“ stark

Das wirkt nie männerfeindlich, dafür sorgen schon muntere Liebeserklärungen wie „Mein Liebster“ oder „Küssen“. Überhaupt beeindruckt die verspielte Lockerheit, mit der die vier Sängerinnen vielstimmige Höchstschwierigkeiten perfekt in Einklang bringen und teilweise mit Rhythmusinstrumenten akzentuieren. Absolut mitreißend gerät auch live der Ohrwurm „Barefoot“ - oder die brillante Adaption von Billie Eilishs Superhit „Bad Guy“. Das einzige merkliche Fehlerchen am Ende von „Wild World“, als Broussets Sopran die schwindelerregende Höhe am Ende des Cat-Stevens-Klassikers nicht ganz erreicht, wird charmant in Lachen und Gefrotzel aufgelöst. Souverän. So wirken auch die einfachsreich arrangierten eigenen Nummern von "4", auch im direkten Vergleich zu den wenigen gecoverten Welthits - das rein a capella interpretierte "Fragile" von Sting wäre da noch zu nennen, der sich mit dem Blick auf die Zerbrechlichkeit des Menschseins perfekt ins Programm ein passt. Der immer wieder euphorisch beklatschte Abend endet andächtig mit einer puristischen Vision von John Lennons „Imagine“.