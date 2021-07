LebensArt gastiert bereits im zweiten Jahr auf der Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim

Lübeck, 7.7.2021

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, als die Waldrennbahn Mannheim-Seckenheim als Alternativstandort für die etablierte LebensArt in Weinheim diente, stand schnell fest: Die LebensArt hat einen neuen, zusätzlichen Standort in der Rhein-Neckar-Region gefunden. Das unterschiedliche Einzugsgebiet der Besucher und der zeitliche Abstand zu der Weinheimer LebensArt machen dies möglich. „Bundesweit suchen wir immer nach besonders schönen Plätzen, die den Charakter unserer LebensArt-Reihe unterstreichen. Die Atmosphäre auf dem Turf der Galopprennbahn in der Metropole Mannheim eignet sich hierfür perfekt“, so Sabine Prothmann und Eva Gehrke vom Unternehmen Das AgenturHaus GmbH (Lübeck).

Garten und Wohnen mit einer gehörigen Portion Lifestyle sind aktuell die Trendthemen, die besonders hoch oben auf der Wunschliste der Konsumenten stehen. Mit edlen Möbeln und einem eigenen Wellness-Bereich werden neue Lebens(t)räume wahr. Die Wohlfühl-Oase mit eigenem Whirlpool sorgt für Entspannung zu jeder Jahreszeit. Gartendekorationen und Objekte sind in reicher Auswahl und vielen Variationen bei den Ausstellern der LebensArt zu haben. Dabei reicht das Angebot von kunstvoll gestalteten Vasen auf Stumpfholz bis hin zu farbenfrohen Gartensteckern.

Aber auch wer keinen Garten hat, ist bei der LebensArt bestens aufgehoben. Speziell die weiblichen Besucher können sich auf neue Designs und aktuelle Accessoires freuen: Handgefertigte Strickmode aus sommerlich leichtem Garn sorgen für eine neue Optik. Schmuck und Accessoires direkt aus Designerhand, das zeichnet die LebensArt aus: „Viele unserer Aussteller fertigen ihre Kreationen selbst oder lassen diese exklusiv in kleinen Manufakturen fertigen. Für die Besucher bedeutet das, ein einzigartiges Stück zu erwerben, das so nicht an jeder Ecke zu haben ist“, so Prothmann. Durch den Direktvertrieb aus Designerhand gebe es diese selbstverständlich auch zu besonders attraktiven Konditionen, wie sie weiter anmerkt.

Ein Herz für vier Pfoten zeigen die Organisatoren mit der Auswahl verschiedener Aussteller aus dem Bereich Tierzubehör. Hunde- und Katzenfreunde werden auf der Waldrennbahn in Seckenheim mit Sicherheit fündig, wie Eva Gehrke vom Projektteam berichtet. Handgefertigte exklusive Leinen, Halsbänder und Geschirre für Hunde und vieles mehr bietet Jürgen Neumaier von JN-Leder aus Gäufelden. Auf Katzenkörbe und Katzenspielzeug aus Strick und Nunofilz hat sich die Filzmanufactur Karin Esau aus Dietzenbach spezialisiert. Aus dem nahe gelegenen Ilvesheim kommt Simone Ridinger mit ihrer Firma Leinenglück. Sie entwirft und fertigt Kissen, Kuscheldecken, Spielzeug sowie Leinen und Halsbänder im gehobenen Stil. Die hochwertigen Hundeaccessoires können auch individuell nach Maß angefertigt werden. Die ausgewogene Ernährung von Hund, Katze und Pferd steht bei Schmied Consulting aus dem schweizerischen Pfäffikon im Vordergrund. Hochwertiges Futter sowie spezielle Pferdekräuter sorgen für ein besonderes Wohlbefinden der vierbeinigen Lieblinge.

Dem regionalen Kunsthandwerk bieten die Lübecker Veranstalter, die in Mannheim mit einem eigenen Büro vertreten sind, eine gute Möglichkeit, seine Produkte einem großen Kundenkreis nahezubringen. „Im Gegensatz zu den großen Verbraucher-messen der Region ist der zeitliche Einsatz bei der LebensArt überschaubar. Von Freitag bis Sonntag, das ist auch für kleine Firmen und Einzelunternehmen gut machbar“, so Prothmann. Das zeigt sich im breiten Spektrum der Kunsthandwerker, die ihre Teilnahme bereits fest zugesagt haben. Von Tiffany-Kunst, dreidimensionale Grußkarten über Etageren aus Sammeltassen bis hin zu handgerührten Cremes aus Kräutern und Heilpflanzen reicht das Angebot.

Spezialitäten aus aller Welt für die heimische Küche kommen bei der LebensArt ebenfalls nicht zu kurz. Neue Trendprodukte vom Kampot-Pfeffer aus Kambodscha bis hin zu italienischem Mandelgebäck aus dem Süden Italiens machen den Tag zu einer entspannten Reise durch die Kulinarik der Länder.

Ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot lädt auf dem international bekannten Turf der Waldrennbahn zum Verweilen und Genießen ein. Tausendsassa, die Kaffeebar aus Frankenhardt, bietet Süßes zum Mitnehmen und Kaffeespezialitäten für den direkten Genuss. Original Elsässer Flammkuchen, ob traditionell oder vegetarisch, verspricht echtes französisches Lebensgefühl auf der Rennbahn. Für beste Unterhaltung an allen drei Tagen und mitreißenden Groove sorgen die Schultzes aus Weinheim mit ihrem Musikprogramm.

Die LebensArt ist vom 30. Juli bis 1. August täglich jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro. Freien Eintritt genießen Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung Erwachsener. Vor Ort stehen ausreichend Tagestickets an der Kasse zur Verfügung. Um Wartesituationen zu vermeiden, empfehlen die Veranstalter das unkomplizierte Online-Ticketing. Der Kartenverkauf der Online-Tickets beginnt in Kürze unter https://www.lebensart-messe.de/LebensArt-Messe-Mannheim.html. Weitere Informationen sowie ein Ausstellerverzeichnis können in Kürze ebenfalls über www.lebensart-messe.de abgerufen werden. Dort sind auch die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Regeln des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht, die auf dem gesamten Gelände gelten.

Kontakt

Das AgenturHaus GmbH / Büro Mannheim Projektteam: Sabine Prothmann und Eva Gehrke

Grete-Fleischmann-Str. 23

68163 Mannheim

Telefon: 0621 – 496 377 34

Telefax: 0621 – 496 377 35

prothmann@das-agenturhaus.de

gehrke@das-agenturhaus.de

www.lebensart-messe.de

Pressekontakt

Sabine Hill

Telefon: 0151 – 50 76 48 05

hill@das-agenturhaus.de