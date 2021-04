Laura Noll mit „Glauser 21“ geehrt

Autorin Laura Noll aus Sinsheim ist mit dem „Glauser 21“ ausgezeichnet worden. Ihr Roman „Der Tod des Henkers“ überzeugte die Jury in der Kategorie Debütroman. Das hat das „Syndikat“, Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur, mitgeteilt; der Verein vergibt den mit 2000 Euro dotierten Preis. Laura Nolls Roman beschreibt das Attentat auf den Nationalsozialisten Reinhard Heydrich 1942 in Prag und die grausamen Vergeltungsmaßnahmen deutscher Besatzer an den Tschechen. „Kunstvoll“, so die Jury, zeige Laura Noll die Akteure als Kinder ihrer Zeit. Der 400-seitige Roman ist im Gmeiner-Verlag erschienen. köst

