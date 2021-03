Ein Mann marschiert in einem silberfarbenen Anzug durch eine Sandlandschaft. Hinter ihm ragen Lichtsäulen empor, die in der gleißenden Sonne gleich einer Fata Morgana flimmern. Wie der Blick auf einen fremden Planeten wirkt die Szene, die den Künstler Heinz Mack im November 1968 bei einer seiner Aktionen in der Wüste zeigt. Tatsächlich betritt nur knapp acht Monate später erstmals ein Mensch den Mond.

Mack blieb zwar mit beiden Beinen auf der Erde. Als Künstler drang er allerdings in neue Sphären vor. So tauschte er Farbe und Pinsel gegen den Werkstoff Licht ein und den Bilderrahmen gegen grenzenlos weite Landschaften: Mack gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg einer neuen Künstlergeneration an, war Vorreiter der Lichtkunst und der Land Art, die die Landschaft durch Kunstaktionen in der freien Natur verändert. Am 8. März wird er 90 Jahre alt.

Landschaft und Bewegung

Jubilar Heinz Mack, hier im Düsseldorfer Kunstpalast. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zu Hause ist Mack auf dem Huppertzhof, einem Fachwerkanwesen in Mönchengladbach. Dort arbeite der Künstler nach wie vor mit viel Energie an seinem Werk, erzählt Heike van den Valentyn. Sie ist Kuratorin der Ausstellung „Heinz Mack“ zu seinem 90. Geburtstag im Düsseldorfer Museum Kunstpalast, die ursprünglich bereits am 11. Februar eröffnet werden sollte.

Der Künstler wurde 1931 im hessischen Lollar geboren. Als er fünf Jahre nach Kriegsende an die Düsseldorfer Kunstakademie kam, herrschte unter den Studenten „wirklich so eine Art von Verzweiflung“, wie er später erzählte: „Es war im Grunde so eine Art Schlussphase der europäischen Malerei.“

Mack suchte einen Neuanfang, eine „Stunde null“ der Kunst. 1957 gründete er zusammen mit Otto Piene die Gruppe „Zero“, der sich 1961 auch Günther Uecker anschloss. Die Künstler warfen traditionelle Verfahrensweisen der europäischen Malerei über Bord. An die Stelle des starren Bildes traten Bewegung und Licht. Das radikal Neue an Macks ästhetischem Konzept: „Etwas Immaterielles, Nicht-Stoffliches wird zum wesentlichen Gegenstand seiner künstlerischen Arbeiten“, erklärt van den Valentyn.

Mack macht die Natur zum Schauplatz seiner Arbeit. Mit ihrem neuen Kunst-Konzept hatten die „Zero“-Künstler rasch Anschluss an die internationale Avantgarde gefunden. Mack nahm 1959 und 1964 an der documenta in Kassel teil. 1970 vertrat er Deutschland auf der Biennale in Venedig. Im selben Jahr erhielt er eine Professur im japanischen Osaka. epd