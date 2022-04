Landestagung im Karlstorbahnhof will Vielfalt in der Kultur stärken

Heidelberg. Neuer Standort, neues Leitmotto: Unter dem Titel „Kulturarbeit heute: Diversität, Öffnung und Empowerment“ hat am Donnerstag im Heidelberger Karlstorbahnhof Heidelberg die 6. Landesfachtagung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg stattgefunden. In Zusammenarbeit mit dem Forum der Kulturen Stuttgart und dem Zentrum für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg den kompletten Tag Aspekte des Themas Vielfalt auf Podien und in Workshops über das Kulturhaus verteilt diskutiert. Kulturstaatsekretärin Petra Olschowski (Grüne) registrierte erfreut die große Resonanz vor Ort, die die Bedeutung des Themas unterstreiche: „Das nehme ich mit.“ Auch via YouTube konnten mehrere hundert Zuschauerinnen und Zuschauer zumindest die Diskussionen im Veranstaltungssaal des Karlstorbahnhofs live verfolgen. Die Aufzeichnung finden Sie hier:

Moderiert wurde das Gros des Tages von der Tübinger Moderatorin, Poetress und Comedienne Sarah Kentner, die es mit Präsenz und Spontaneität immer wieder schaffte, die ernste Thematik aufzulockern und zu erden. Zunächst beschwichtigte sie aber Befürchtungen, sie würde sich wie auf der Bühne mit afro-schwäbischem Alltag beschäftigen. Dann erklärte sie die Neuerungen: Vieles sei neu – zum Beispiel das 2021 gegründete Zentrum für kulturelle Teilhabe als Mitveranstalter.“ Kentner erklärte auch, warum der bisherige Titel „Landesfachtagung für interkulturelle Kulturarbeit“ ersetzt wurde: Man habe sich „von interkulturell verabschiedet, denn es ist nicht mehr zeitgemäß“ – ein jubelndes Uhuhu tönt aus dem Saal

Nach den Grußworten von Ministerialdirigentin Claudia Rose und Wolfgang Erichson, der als „Bürger*innenmeister für Kultur, Bürger*innenservice und Kreativwirtschaft Heidelberg“ angekündigt wurde und die Tagung als eine der letzten Veranstaltungen im alten Karlstorbahnhof als „Abrissveranstaltung“ würdigte, kam die Keynote zu Diversität, Öffnung und Empowerment von Çağla Ilk.

Die Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden brach das komplexe Thematik auf eine zentrale Frage herunter: „Wie können wir transkulturellen Perspektiven, die in der Mehrheitsgesellschaft nicht oder nur unzureichend repräsentiert sind, mehr Raum geben und sie somit sichtbarer machen?“ Ein Problem dabei sei die Wechselwirkung verschiedener Positionen sozialer Ungleichheit, insbesondere der Verschränkung von Patriarchat und Rassismus. Die Überlagerung von verschiedenen Formen von Diskriminierung hat die US-Juristin Kimberlé Crenshaw als Intersektionalität beschrieben. Auch in der Kultur überlagern sich laut Ilk mehrere Faktoren: Trotz vieler Bemühungen nähmen in Deutschland nur 50 Prozent der Menschen öffentlich geförderte Kulturangebote wahr. Hier müssten sich nicht nur die Menschen ändern, sondern auch die Angebote der Institutionen. Die seien immer noch sehr stark weiß und männlich geprägt.

„Langer, oft schmerzlicher Weg“

Der wachsende Anteil vielfältiger Identitäten spiegele sich nicht ausreichend in den kulturellen Angeboten. Aber allmählich bekämen neue Akteurinnen und Akteure Raum: „Wir haben die Wirklichkeit nicht in Ruhe gelassen, wir haben gefördert, gefordert und verändert.“ Das sei ein langer, oft schmerzlicher Weg, auf dem wir viele Hindernisse aus dem Weg geräumt haben und noch räumen müssen.“ Wichtig sei es Künstlerinnen und Künstlerinnen mit transkulturellen Ansätzen verstärkt einzuladen, entsprechende Formate zu entwickeln und zu finanzieren. Durch den Austausch der Position entstehe eine Grundlage zur Selbstermächtigung (Empowerment). Institutionen könnten dabei am Besten helfen, indem sie die eigenen Ressourcen der Künstlerinnen und Künstler in den Mittelpunkt stellten. Es müsse ein Raum für Solidarität geschaffen werden, nicht einfach nur zu helfen. „Es geht nicht um Bitten, sondern um Macht. Es geht nicht um Bitten, sondern um Fordern. Wir müssen das Gesicht der Macht selbst verändern.“

Anschließend gab es drei parallele Impuls-Veranstaltungen: Aisha Konaté und Tundé Adefioye behandelten das Thema „Towards Care and Healing Spaces in Art and Cultural Contexts?“ („Auf dem Weg zu Pflege- und Heilungsräumen in Kunst- und Kulturkontexten?“). Hier standen die Bedürfnisse von rassistisch deskribierten, queeren, Menschen mit Behinderungen und anderen allgemein marginalisierten Gruppen im Mittelpunkt. „Postkoloniales Erinnern in Kunst und Kultur“ wurde von Carla de Andrade Hurst und Christopher Nixon besprochen. Mit der Kernfrage: „Wie hängen Erinnerungskultur, Rassismus- und Diskriminierungskritik zusammen? Welche strukturellen Veränderungen sind für eine Dekolonisierung von Kunst und Kultur notwendig?“ Nenad Čupić und Gośka Soluch schauten darauf, wie sich Klassismus (soziale Diskriminierung) und Rassismus im Kulturbetrieb verschränken und Beteiligung an Angeboten verhindern.



„Unabhängig machen von Vorstellungen in Ministerien und Ämtern“

Vor dem Mittagessen moderierte Sarah Kentner ein Gespräch zwischen Staatsekretärin Petra Olschowski und Handan Kaymak über „Diversität als Leitungsaufgabe“. Dabei traf eine Kulturpolitikerin, die sich als Ermöglicherin und weniger als Macherin konkreter Vorgaben versteht, auf eine Praktikerin. Kaymak moderiert als Prozessbegleiterin für diversitätsorientierte Organisationsentwicklung Kulturhäuser, die sich öffnen wollen, um sich zeitgemäß und diversitätsorientiert zu entwickeln, Barrieren und Diskriminierung abzubauen. Auf die Frage, welche Vision das Land dafür habe, antwortete Petra Olschowski grundsätzlich, ohne weit ausholen zu wollen: Vielfalt müsse auf zwei Ebenen erlebbar gemacht werden – im künstlerischen Programm und in der Aufstellung der Institutionen selbst. Die Strukturen müssten in erster Linie so viele Stimmen wie möglich berücksichtigen und beteiligen, um ein vielfältiges Programm zu ermöglichen. Empowerment bedeute in dem Zusammenhang „sich in die Lage versetzen, diese Vielfalt auch umzusetzen.“ Das Phänomen sei nicht neu, man rede seit Jahrzehnten darüber. „Aber wenn man sich ehrlich macht und die Kulturlandschaft in Baden-Württemberg und ganz Deutschland anschaut, dann sind wir bei weitem nicht da, wo wir sein sollten.“ Wichtig sei es, messbare Fortschritte zu erzielen – auch was Leitungsfunktionen im Kulturbetrieb angeht.

Solche Prozesse anzustoßen und zu messen, genau das ist der Job von Handan Kaymak: Ihr fehlen im eng getakteten Alltag von Kulturinstitutionen Räume für den Diskurs und schlicht Zeit, eine eigene Vision zur Veränderung zu entwickeln – für die Häuser selbst und die Mitarbeitenden: „Da ist noch viel Raum nach oben. Aber ich sehe auch Veränderung.“ Gemessen werde könne es an Faktoren wie Zufriedenheit der Mitarbeitenden und dem Ausmaß der psychologischen Sicherheit. Wichtig sei: „Wie können Besuchende von außen erkennen, dass sich in einer Institution etwas verändert hat?“ Petra Olschowski betonte, dass die mitschwingende Frage „Was will das Ministerium?“ ihr gar nicht so wichtig sei, jedenfalls zweitrangig gegenüber „Was braucht die Gesellschaft? Ministerien können sich verändern, das Thema bleibt wichtig. Wir sind die, die den Rahmen bieten sollten, dass diese Transformation möglich wird. Wir müssen solche Räume zulassen, am Ende einfordern und schaffen muss sie die Einrichtung.“ Nicht nur in punkto Diversität und Teilhabe, sondern auch bei Themen wie Pandemie-Folgen, Generationswechsel, Nachhaltigkeit/Klima. „Diese ganzen Dinge passieren nicht einfach.“ Die Teams müssten sich dafür gezielt Räume nehmen, in der Regel sei professionelle Begleitung nötig. Im Idealfall werde am Ende auch das Publikum mitgenommen und die Resonanz breiter, diverser, stärker. Man müsse sich auch unabhängig machen von gar nicht formuliertem Erwartungsdruck und den Vorstellungen in Ministerien oder in kommunalen Ämtern, „weil sonst kommt man nicht voran“, sagte die Staatsekretärin lachend Diese Steilvorlage münzte Moderation Kentner in einen Publikumslacher um: „Ich hoffe, das wurde aufgenommen.“ Kleiner Service: Die Stelle findet sich am Zeitpunkt 3:16:20 des YouTube-Streams. Handan Kaymak verwies dann darauf, dass man auch starke bürokratische Strukturen verändern müsse, die Veränderungsprozesse behinderten. Hier entspann sich ein konstruktiver Dialog, weil auch Petra Olschowski den Veränderungsbedarf sieht und die Rückmeldung begrüßte, dass Handan Kaymak sich zum Beispiel für ihre Projektarbeit mehr Zeit in den jeweiligen Einrichtungen wünscht. Ihr Fazit: Der Transformationsprozess könne nur auf allen Ebenen funktionieren – vom Ministerium bis zum Publikum. „Das wäre meine Version.“

Nach Mittagessen und längerem freiem Austausch im Freien stand der Nachmittag im Zeichen von mehrstündigen Workshops. Den größten Zuspruch hatte das Thema „Decolonize Kulturarbeit! – Vom machtkritischen Kuratieren bis zur diversitätssensiblen Öffnung der eigenen Einrichtung“ im Theater im Kulturhaus Karlstorbahnhof (TiKK). Die Zahl der Teilnehmenden übertraf die kühnsten Erwartungen der Leitenden Farina Görmar, unter anderem interkulturelle Promotorin der Region Stuttgart beim Verein Afrokids International, und dem Heidelberger Anthropologen Antony Pattathu. Die Teilnehmenden waren eingeladen, auf Grundlage von dekolonialen Herangehensweisen die Positionen der eigenen Institutionen, des eigenen Projektes und des eigenen Standpunkts zu reflektieren, um so konkrete Schritte zu einer diversitätssensiblen und rassismuskritischen Öffnung der Kulturarbeit zu entwickeln. Pattathu machte klar, dass man es dabei mit einer Kontinuität von der Kolonialzeit bis zum heutigen Alltagsrassismus zu tun habe. Die Basis für dekolonialisierte Kulturarbeit sei zunächst die individuelle Selbstpositionierung. Was nicht immer ganz einfach sei: „Ich bin eine schwarz gelesene Person, eine Cis-Person, aber auch Pfälzer oder Indogermane.“ Dekolonisierung sei für alle Beteiligten „immer mit emotionaler Arbeit verbunden“. Man könne das gestalten neuer Felder nicht auf People of Colour abwälzen, um das Machtgefälle abzubauen. Farina Görmar wies auch auf eine tückische Kontinuität des Kolonialismus bei der Erforschung des Postkolonialismus hin: Seit 20 Jahren leisteten People Of Colour Pionier-Forschungsarbeit. Und jetzt wo Geld und Stellen dafür da seien, „interessieren sich plötzlich alle möglichen wissenschaftlichen und Kulturinstitutionen für das Thema.“ Ihr Workshop machte klar, wie sehr „koloniale Kontinuitäten in Stadtlandschaften und Museen sichtbar sind“. Das zu ändern, also die Dekolonisierung, erfordere einen Bewusstseinswandel als Prozess, den man erstmal anstoßen müsse – alle Beteiligten individuell. Dann müsse man dauerhaft Transformation, Strukturen und Stellen schaffen, die nicht nur symbolhaft vorgeben, etwas zu verändern (Tokenismus).

Praktisches Beispiel

Beispielhaft führten die beiden ihre Arbeit bei der Ausstellung „Kritisches Erbe“ im Stuttgarter Lindenmuseum an, um auch praktische Hindernisse für machtfreies Kuratieren und gleichberechtigte Teilhabe zu erkennen. Aus der Praxis konnten sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen kleinen Werkzeugkasten an die Hand geben, etwa die Umkehr von Stereotypen. Fruchtbar und sehr anschaulich ist aber auch der Blick in die Theorie, etwa Grada Kilombas Definition von Dekolonisierung aus ihrem Buch „Plantation Memories“ über Alltagsrassismus: „Dekolonisierung bezieht sich auf die Überwindung des Kolonialismus. Politisch gesehen, beschreibt sie die Erlangung von Autonomie durch die Kolonisierten und beinhaltet somit die Verwirklichung von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.“ Die Idee lasse sich leicht auf alltäglichen Rassismus übertragen: „Man wird angeschaut, angesprochen, angegriffen, verletzt und schließlich in ,weißen‘ Fantasien darüber, wie man sein sollte, gefangen gehalten.“ Übersetze man diese fünf Momente ins militaristische Kolonialverhalten, so werde man „entdeckt, überfallen, angegriffen, unterjocht und besetzt.“ Farina Görmars Fazit: Man müsse aufeinander zugehen, sich zuhören und wertschätzen, aber Dinge, die kontrovers sind, auch kontrovers diskutieren. „Man muss die Themen gemeinsam angehen und darf nicht zu schnell aufgeben.“