„La Traviata“ für die Jugend

Die Junge Oper Baden-Württemberg ist ein ehrenamtlicher Verein aus Mannheim. Er ist aber, Obacht, weder verwandt noch verschwägert mit der einst am Nationaltheater beheimateten Jungen Oper, einer ehemals unter Klaus-Peter Kehr und Andrea Gronemeyer eingeführten (und der MVV finanzierten) Koproduktion der Opernsparte und des Schnawwl. Die neue Junge Oper besteht überwiegend aus Musikstudierenden am Beginn ihrer Karriere.

Am 16. und 17. September gastieren sie im Schwetzinger Schloss mit einer modernen Fassung von Verdis „La Traviata“ , die etwa einen echten Instagram-Account hat, der kurz vor den Aufführungen freigeschaltet wird und über den Zuschauerinnen und Zuschauer Violettas Leben direkt kommentieren können. „Es geht um Identitätsfragen junger Leute, die in der Öffentlichkeit stehen.“ So umreißt Paula Randerath für die Junge Oper Baden-Württemberg (jo-bw.de) deren Projekt.