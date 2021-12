Kunstpreis und Schenkungen

Die Ike und Berthold Roland-Stiftung Mannheim hat in diesem Jahr wieder viele Schenkungen an Museen und Einrichtungen verteilt, unter anderem in Hongkong, Jerusalem und Neapel. Bedacht wurde wie stets aber auch die Region, darunter Speyer, Baden-Baden und Mannheim. Unter den Schenkungen waren Werke wie Gerhard Hofmanns „Goethe“, Otfried Cullmanns „Arche“ und Werner von Scheidts „Pflanzenstudien“. Seit ihrer Gründung 2007 hat die Stiftung fast 900 Geschenke in aller Welt verteilt. Die Stiftung teilte mit, dass der Bildhauer Hans-Michael Kissel im kommenden Jahr den Kunstpreis der Stiftung erhält. Stifter Berthold Roland ist dieses Jahr vom Literarischen Verein der Pfalz Landau mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt worden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1