Kunstmesse bis 7. Mai

Die art Karlsruhe ist erfolgreich in ihre 20. Messe gestartet. Bis Sonntag, 7. Mai, sind in den vier Hallen der Messe Karlsruhe 207 Galerien aus 15 Ländern zu Gast, die auf 35 000 Quadratmetern die Vielfalt der Kunst aus einer Zeitspanne von 120 Jahren – angefangen bei der Klassischen Moderne bis hin zu brandneuen Werken der Gegenwartskunst – zeigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht nur 180 One-Artist-Shows, sondern auch 26 Skulpturenplätze bereichern das Messegeschehen. Beide Programmpunkte sind seit der Premiere im Jahr 2004 Jahr für Jahr fester Bestandteil der art Karlsruhe und wurden anlässlich der 20. Ausgabe aufs Neue mit Leben gefüllt. „Wer sich in den Hallen umsieht, wird feststellen: Die Galerien haben zur Feier unseres Messejubiläums wirklich das Beste vom Besten mit nach Karlsruhe gebracht“, bekundet Gründungskurator Ewald Karl Schrade.

Letzte Messe als Kurator

Anlässlich seiner letzten Messe in der Funktion als Kurator wurde Schrade von der Messe Karlsruhe eingeladen, die traditionelle Sonderschau in Halle 1 mit Werken seiner Sammlung zu bespielen. Auf rund 400 Quadratmetern erwarten die Besuchenden unter anderem Gemälde von Cornelia Schleime, Karl Hubbuch, Erich Heckel, Walter Stöhrer oder Eleonore Frey-Hanken. Schrade ist auch als Galerist das Dreidimensionale sehr wichtig, daher ist es auch in seiner Sammlung stark vertreten.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ausstellung Galerie Döbele zeigt Pfälzer Kunst im letzten Jahrhundert Mehr erfahren

In vier Hallen und einem Skulpturengarten bietet die art Karlsruhe eine Plattform für alle Freunde der Kunst. Verschiedene Stile und Epochen finden dabei ebenso zueinander wie unterschiedliche Preisklassen. „Von Werken unter 100 Euro reicht die Preisspanne bis in die Millionen“, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Auch die Leser des „Mannheimer Morgen“ besuchen im Rahmen einer Morgentour die art Karlsruhe. kur/red