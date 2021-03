Mannheim. Nach langer Schließzeit infolge der Corona-Pandemie will die Mannheimer Kunsthalle ab diesem Dienstag, 9. März, wieder ihre Türen für Besucherinnen und Besucher öffnen. Dann werde auch die seit langem fertig aufgebaute große Anselm-Kiefer-Ausstellung zugänglich sein, teilte das Museum am Montag mit. Ein Besuch ist an Auflagen gebunden, die auch das Tragen einer Schutzmaske umfassen. Ein Voranmeldung ist notwendig und über die Homepage (www.kuma.art) möglich. Der Besuch kann für zwei Stunden in einem festgelegten Zeitraum erfolgen. Zugänglich ist dann auch die Ausstellung "Deltabeben". Die Öffnung umfasst den Neubau des Museums ebenso wie den Altbau.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren