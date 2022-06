„Kunstfreiheit hat Grenzen“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Bild) hat am Samstag die Documenta Fifteen eröffnet, die mit der Biennale in Venedig bedeutendste Schau aktueller Kunst. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch bei der 15. Ausgabe hatte das Staatsoberhaupt zuvor Zweifel an seiner Teilnahme: „Ich will offen sein: Ich war mir in den vergangenen Wochen nicht sicher, ob ich heute hier sein würde.“

© action press

Selten habe eine Documenta eine so heftige und kritische Debatte hervorgerufen, sagte er. Dem indonesischen Kuratorenkollektiv Ruangrupa war von einem Kasseler Bündnis vorgeworfen worden, Organisationen einzubinden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien. „Wir alle wissen: Kunst ist nicht streitfrei zu haben“, betonte Steinmeier. Die Kunstfreiheit sei ein wichtiger Pfeiler demokratischer Gesellschaften, habe aber auch ihre Grenzen. „Kunst darf anstößig sein, sie soll Debatten auslösen.“ Kritik an israelischer Politik sei erlaubt. „Doch wo Kritik an Israel umschlägt in die Infragestellung seiner Existenz, ist die Grenze überschritten.“ dpa