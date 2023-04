Kunst und Party

Zur Modern Nature Party und Art After Work – also Kunst nach getaner Arbeit – lädt am Freitag, 5. Mai, ab 19 Uhr die Galerie Sebastian Fath Contemporary ein. Dazu gibt es elektronische Musik von Laima Adelaide von 19 bis 23 Uhr, heißt es in der Ankündigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die DJane Laima Adelaide setzt sich mit Beats, Texturen und Naturklängen auseinander. Sie hat in Riga, Stuttgart und Mannheim studiert. Zu sehen gibt es die Ausstellung Nature mit Kunst von Marc Angeli, Nicolò Baraggioli, Robert Barta, Jan Bernstein, Bertrand Fournier, Alfonso Fratteggiani Bianchi, Tue Greenfort, Thomas Grünfeld, Barbara Hindahl, Nan Hoover, Lev Khesin, Alicja Kwade, Tony Matelli, Dirk Rathke, Peter Rösel, Ken’ichiro Taniguchi, Peter Tollens, Jens Trimpin, Stefanie Trojan und Jan Maarten Voskuil.

Getränke gibt es an der Kunst-Bar. Der Eintritt ist frei. red