Mit dem bilderstarken Tanzstück „Jessica and Me“ gastiert Cristiana Morganti am Freitag, 2. Juli, und am Samstag, 3. Juli, jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen. „Möchten Sie mich tanzen sehen oder möchten Sie lieber, dass ich mit Ihnen spreche?“ In dieser Frage, die die langjährige Solotänzerin des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch gleich zu Beginn ihrem Publikum stellt, liegt der

...