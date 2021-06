Kulturhäuser warnen: „Stell Dir vor, Du willst ins Konzert, und es ist keiner mehr da"

400 Plakate, grellgelb mit schwarzer Schrift, werden in ganz Mannheim die große Sorge ausdrücken. „Stell Dir vor, Du willst ins Theater, und es ist keiner mehr da.“ Diesen Slogan gibt es auch mit den Worten „Konzert“, „Kabarett“ oder „Club“. Die Betreiber all dieser Einrichtungen in Mannheim haben sich zusammengeschlossen. Sie fürchten, dass das Publikum auch dann nicht kommt, wenn es wegen geringerer Corona-Auflagen wieder darf - und daher die Kulturstätten nicht überleben.

„Wir haben die Leute daran gewöhnt, zu Hause zu bleiben“, fasste Markus Beisel, der Chef vom Rhein-Neckar-Theater, die große Sorge zusammen. Wenn die Menschen nun im Sommer und Herbst weiter zögerten und keine Karten kauften, „dann kann es sein, dass niemand mehr da ist, dass das Theater zu hat und die Künstler endgültig umgeschult haben“, so Beisel.

Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle ergriff daher die Initiative, sein Kreativ-Mann Georg Veit entwarf die Plakate und mit finanzieller Hilfe der Stadt sowie der Bürgerstiftung wurde die Aktion gestartet. „Jetzt müssen wir alle an einem Strang ziehen, um die Vielfalt der freien Mannheimer Kulturszene trotz Pandemie am Leben zu erhalten,“ begrüßte Schatzkistl-Impresario Peter Baltruschat die Aktion.

Schließlich sei die Lage der Kultureinrichtungen trotz aller Lockerungen der Auflagen „nach wie vor angespannt“, sagt Riehle. Zwar hätten Bund, Land und zusätzlich die Stadt Mannheim mit, wie Riehle lobt, „sehr zielgerichteten Hilfen“ bisher geholfen, dass die Kultureinrichtungen selbst und die Veranstalter die 15-monatige überwiegende oder komplette Schließung finanziell überstehen. Doch viele Künstler hätten große Probleme, über die Runden zu kommen, ergänzte Markus Beisel, und sich andere Jobs gesucht. „Ich weiß nicht, ob alle zur Bühne zurückkommen“, fürchtet er.

Öffnung erst im September

„Man darf auch die Leute, die dahinter stehen, nicht vergessen“, verwies Musiker Thomas Siffling, Betreiber vom Jazzclub Ella & Louis, auf die Tontechniker und das ganze Personal neben und hinter der Bühne, das auch oft nur freiberuflich arbeite. Er fängt bereits ab Freitag dieser Woche an, wieder Livekonzerte zu veranstalten - jeweils 19 und 21 Uhr, dazwischen wird der Raum desinfiziert. Bei Online-Konzerten, die anfangs sehr gut angenommen wurden, sehe er mittlerweile eine „Abflachung“ des Interesses: „Es ist sehr zäh!“ Ab Ende Juni geht er dann bis September in die Sommerpause. Capitol, Rhein-Neckar-Theater und Schatzkistl dagegen öffnen erst wieder im September.

Einmal brauche man die Zeit, um die Stücke wieder einzustudieren, begründete dies Beisel für sein Haus: „Man konnte keine Gesangsstunden nehmen, nicht proben, nicht einmal Yoga machen, um weiter ins Kostüm zu passen“, erklärte er.

Zudem sei derzeit einfach das Risiko zu hoch - wegen der doppelten Ungewissheit, machte Riehle deutlich. So sei derzeit unklar, vor wie vielen Gästen man langfristig spielen dürfe. Neben dem Zweifel wegen der sich ständig ändernden behördlichen Auflagen bleibe die Sorge, „ob das Publikum mitspielt“, so der Capitol-Chef: „Wir haben 15 Monate gesagt: bleibt auf Distanz. Da sind wir im Zweifel, ob wir sie gleich wieder begeistern können für die Kultur“, so Riehle.

„Wir müssen uns wieder gegenseitig aneinander gewöhnen“, meinte Melissa Meyer vom Schatzkistl-Team: „Aber wenn die Leute jetzt keine Karten kaufen, dann ist alle Mühe umsonst“, warnte sie, weil die Einrichtungen die Einnahmen bräuchten. Dabei finde sie es nachvollziehbar, dass mancher Gast noch davor zurückscheue, zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zu kommen. Aber das Schatzkistl habe etwa neue Luftfilteranlagen installiert. „Alle haben investiert“, fügte Riehle an. Ferner verwies er auf mehrere wissenschaftliche Studien, wonach das Publikum bei Kulturveranstaltungen „absolut sicher sein kann“, dass ausreichende Vorkehrungen Ansteckungen verhindern.

Daher fordern die Veranstaltungshäuser von der Politik, dass sie diese Studien - wie zum Beispiel eine im Rosengarten stattfand - berücksichtige und mehr Publikum eingelassen werden dürfe, „damit wir wirtschaftlich arbeiten können“. Dabei verwies Thomas Siffling auf die 14 000 Zuschauer, die nun bei einem Spiel der Fußball-Europameisterschaft in München zugelassen werden. „Das macht mich wütend“, so der Jazzmusiker. Die Kulturbranche finde bei der Politik „einfach zu wenig Gehör“, beklagte er.

Die Bitten an Publikum und Politik

„Sprechen Sie über Ihren geplanten Besuch mit Freunden, Verwandten oder Kollegen und animieren Sie andere dazu, mitzugehen.“

„Kaufen Sie jetzt bereits Karten für Veranstaltungen im Spätjahr oder 2022. Wer sich derzeit noch unwohl fühlt bei einem Besuch, kann Gutscheine erwerben und verschenken.“

„Wenn Sie bereits gekaufte Karten nicht nutzen können, fordern Sie den Eintrittspreis nicht zurück.“

„Keine Schließung von Kultureinrichtungen, die sich an Corona-Regelungen halten.“

„Aufhebung der Obergrenzen für Einrichtungen, die aufgrund ihrer Größe und des Hygienekonzepts mehr Zuschauer einlassen können gemäß der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse.“

„Die Deckung der Fixkosten über Unterstützungshilfen des Bundes sind für das Überleben wichtig und müssen bis 2022 weitergeführt werden.“

„Das Risiko kultureller Veranstaltungen muss abgesichert sein, damit Kulturveranstaltungen überhaupt durchgeführt werden können.“