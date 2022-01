KulturGut: Sängerin und Alarmbaby-Frontfrau Mary-Anne Bröllochs

Mit Kraft und Wucht und scharfer gesellschaftskritischer Beobachtungsgabe schnellt es aus den Boxen, das Debütalbum der Elektro-Punkrock-Band Alarmbaby, das bezeichnenderweise den Titel „Killamädchen“ trägt. Am Mikrofon: Mary-Anne Bröllochs. Die Sängerin und Teilnehmerin der 2017er Ausgabe der TV-Gesangsshow „The Voice of Germany“ wird auch beim KulturGut-Streaming-Festival auftreten, mit dem diese Redaktion junge Kreative in der Corona-Krise unterstützt. Die 28-Jährige wurde 1993 in Schwetzingen geboren und wuchs in Altrip auf, wo sie mittlerweile auch wieder lebt.

Sie entstammt einer Künstlerfamilie, erzählt sie, ihr Vater, Robert Bröllochs, hatte eine Filmproduktionsfirma, Camelot-Film, mit der er Videos für viele prominente Musiker drehte. „Ich bin sozusagen unter der Kamera geboren“, lacht sie und besinnt sich zurück: „Ich war bei Drehs dabei und habe mir immer abgeschaut, wie Künstler sich bewegen, was sie machen müssen.“

Von Mannheim nach Altrip

Mary-Anne Bröllochs wünschte sich mit drei einen Kassettenrekorder (um da „irgendeinen Quatsch einzusingen“), mit sieben begann sie, Gesangsunterricht zu nehmen, mit zwölf hatte sie ihre erste Band (eine Punkband) und mit 13 begann sie, für die Gruppe auch eigene Songs zu schreiben.

Sie war viel unterwegs, studierte zwischenzeitlich, „bin aber dann doch bei der Musik und eben der Filmproduktionsfirma hängengeblieben“, die sie, nachdem ihr Vater Ende 2020 verstarb, als Geschäftsführerin leitet und mit der sie von Mannheim nach Altrip umzog.

Zwei ihrer Wegstationen lagen in Wien und Hamburg, wo sie insgesamt zwei Jahre lang für die „Palazzo“-Varieté-Show sang. Wozu es wiederum durch ihre Teilnahme an der Talentshow „The Voice of Germany“ gekommen war, in der sie von den „Palazzo“-Scouts gesehen worden sei. Im Dezember 2017 fiel in Wien die Palazzo-Sängerin aus - und Bröllochs sprang ein, um anschließend noch ein weiteres Jahr in der Hamburger Ausgabe der Show zu singen.

Zweites Album ist bereits fertig

„Es war eine super wertvolle Zeit“, sagt sie über die „Voice of Germany“-Erfahrung, die sich für die Musikerin „doppelt gelohnt“ habe: Schließlich lernte sie dort ihren zukünftigen Ehemann kennen, Frederic Lipgens. Zusammen mit dem Sänger und Gitarristen wird sie Anfang Februar bei der KulturGut-Aufzeichnung im Schatzkistl auftreten.

Die Mitglieder ihrer 2019 gegründeten Band Alarmbaby leben inzwischen in Berlin, Leipzig und Kassel, berichtet die Sängerin. Wie bei so vielen Kunstschaffenden waren die Konzerte der Formation wegen Corona abgesagt worden. „Wir wollen natürlich auf die Bühne, unbedingt. Ich glaube, unsere Musik ist Livemusik, die muss live gespielt werden“, betont Bröllochs und verrät: „Wir haben aber auch schon ein zweites Album fertig, da warten wir mit dem Release aber noch ein bisschen ab, weil man ja nicht weiß, wie die Situation jetzt gerade verläuft.“ Gerade jetzt, betont sie, „ist es ja für uns alle eine sehr schwierige und blöde Zeit. Und ich finde es super, dass da trotzdem was gemacht wird und junge Künstler bei der Veranstaltung eine Stimme haben und gesehen werden können“, führt sie mit Blick auf die KulturGut-Aktion aus. Diese Gelegenheit sollte man wiederum auch als Zuschauender keinesfalls ungenutzt lassen.

Info: Gespendet werden kann wie im Vorjahr an den Verein KulturNetz Mannheim Rhein-Neckar mit dem Betreff „KulturGut“. Bankverbindung: Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE51 6705 0505 0038 9769 82.