Die enorme Spendenbereitschaft für „KulturGut – Wir helfen den Kreativen“, der Benefizaktion dieser Zeitung, hielt bis zuletzt an. Die Pro-Kopf-Gage pro Künstlerin und Künstler des Online-Festivals im Schatzkistl beträgt nach dem finalen Kassensturz am 1. April 562 Euro. Das gab Kulturredakteur Jörg-Peter Klotz am Samstag im Interview mit Schatzkistl-Projektleiterin Melissa Meyer in der Pause des Auftritts von Daniel Helfrich bekannt.

Insgesamt konnten 14 613,47 Euro brutto unter den Kreativen verteilt werden. Eine anonyme Großspende und die Bürgerstiftung Mannheim hatten die Produktions- und Organisationskosten von rund 8300 Euro übernommen. Klotz bedanke sich für die Hilfsbereitschaft der Leserinnen und Leser: „Das zeigt, wie wichtig ihre Kultur den Menschen ist.“ Die Videos des zweiteiligen „KulturGut“-Festivals finden sich im Leben-Portal unserer Online-Ausgabe. cap