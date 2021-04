Kühlschrank-Tür von Keith Haring bei Auktion

New York (dpa) - Eine bekritzelte Kühlschrank-Tür von US-Künstler Keith Haring (1958-1990) und ein ausgestopfter Elchskopf von seinem Kollegen Andy Warhol (1928-1987) sollen in New York versteigert werden.

Die Stücke seien Teil einer für den 12. Mai geplanten Online-Versteigerung, teilte das Auktionshaus Guernsey's mit.

Die Kühlschrank-Tür stammt aus Harings Wohnung auf der Lower East Side in Manhattan. Dutzende seiner Freunde und Bekannten haben sich darauf verewigt, unter anderem ist «Madonna loves Keith» zu lesen. Die Nachmieterin hob die Tür auf und gab sie nun zur Versteigerung frei. Der ausgestopfte Elchskopf gehörte Warhol, der sich oft damit fotografieren ließ.

© dpa-infocom, dpa:210424-99-334031/3

