  Kritiker Alfred Huber schreibt stets auf der Höhe des Werks

Einer seiner jüngsten Beiträge für diese Redaktion trug den Titel „Unterwegs zum Sinn der Noten“. Es ging dabei um den Pianisten Alfred Brendel; die Überschrift des Artikels sollte dessen Wirken charakterisieren. Sie kann aber ebenso das Tun des Autors umreißen, denn der Kritiker Alfred Huber, der an diesem Mittwoch, 3. März, seinen 80. Geburtstag begeht, besitzt die Gabe, nicht nur Töne in Worte zu fassen, sondern so sensibel wie kundig auch den Sinn dahinter zu umreißen.

Das tut er naturgemäß vor allem als Musikkritiker; um Sinn und Hintergründe ist es dem Feuilletonisten und ehemaligen Kollegen, der zuletzt das Kulturressort dieser Redaktion leitete, aber ebenso zu tun, wenn es um seine langjährige Hauptzuständigkeit geht, das Sprechtheater. Wie eine oder einer spielt, welche Wandlungen sie zeigen und wie ein Stück auf die Bühne kommt - all das hat man in seinen Besprechungen erfahren.

Man erfuhr aber immer noch mehr, nämlich darüber, was die jeweilige Rolle, das ganze Stück über das Leben erzählen, welche Welten sie eröffnen - und ob diese in der Inszenierung eingeholt oder vielmehr verpasst worden sind.

Auf der Höhe des Stücks

Hubers Anspruch war es stets, auf der Höhe des Stücks, nicht nur eines Theaterabends zu schreiben. Und er versteht es, dafür eine so anschauliche wie differenzierte Sprache zu finden. Ein Bezug aufs große Ganze des menschlichen Empfindens ist Dreh- und Angelpunkt seiner mit ganzem Namen oder nur mit dem Kürzel „hub“ gekennzeichneten Beiträge. Das zeigt sich, wenn es um die erwähnten Genres geht, wenn er darüber hinaus noch über bildende Kunst schreibt oder essayistische Beiträge verfasst. Alfred Huber betrachtet Menschliches auf der Höhe der Kunst. Und das setzt natürlich große Sachkenntnis voraus.

Zunächst studierte der in Wien geborene und in Mannheim aufgewachsene Alfred Huber Komposition an der Musikhochschule; er absolvierte dann ein journalistisches Volontariat, ehe er ein geisteswissenschaftliches Studium in Mannheim und Heidelberg folgen ließ. Das gab ihm ein Fundament, wie es in seinem Metier schon damals nicht selbstverständlich war. Und es verpflichtete ihn auf ein Niveau, dem er bis heute die Treue hält.

Die körperlichen Beschwernisse sind zuletzt zwar größer geworden, auch die Corona-Pandemie hat den journalistischen Wirkungskreis zuletzt stark eingeschränkt. Dass Alfred Huber aber zuweilen auch mit 80 Jahren noch weiterschreiben wird, das hoffen wohl nicht nur seine ehemaligen Kollegen. Herzlichen Glückwunsch also - und auf weitere gute Jahre!