Konzert von Silke Hauck auf Ludwigsplatz in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Jazz-, Blues-, Pop- und Sou-Sängerin Silke Hauck gastiert in einem Unplugged-Trio am Donnerstag, 7. Juli, von 12 bis 14 Uhr, beim Musikalischen Mittag auf dem Ludwigsplatz in der Ludwigshafener Innenstadt. Die Veranstaltungsreihe des Marketing-Verein Ludwigshafen präsentiert sich im entspannt-loungigen Look unter dem Blätterdach mächtiger Baumriesen und umringt von Kunstwerken und Brunnen im üppigen Grün des Platzes. „Die vielseitig versierte Sängerin Silke Hauck interpretiert einfühlsam emotionale Songs ganz unterschiedlicher Genres“, heißt es vom Veranstalter. Ihr Auftritt unplugged im Trio unterstreiche die entspannte Atmosphäre des Veranstaltungsformates und des umgebenden Ambientes. Das kulinarische Angebot konzentriert sich auf sommerlich leichte Speisen, stets auch mit einer vegetarischen Alternative, und wird abgerundet durch eine Auswahl an Erfrischungsgetränken. Um das leibliche Wohl kümmert sich der Catering- und Event-Service Merlin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1