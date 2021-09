Konzert der Mozart-Gesellschaft

Die Mozart-Gesellschaft Kurpfalz setzt am Wochenende ihre Konzertreihe zugunsten freischaffender Musikerinnen und Musiker aus der Region fort. An diesem Samstag, 25. September, spielen um 17 Uhr im Mannheimer Zeughaus C 5 Lorenzo Borrani und Maia Cabeza an der Violine sowie Simone von Rahden und Mandel an der Viola gemeinsam mit Cellistin Luise Buchberger die ersten drei Streichquartette von Mozart, teilte die Gesellschaft mit.

Karten gibt es laut Veranstalter für 30 Euro, Mitglieder der Mozart-Gesellschaft zahlen 20 Euro. Eine Anmeldung per Mail an 25.09.rem@gmx.de wird erbeten. Weitere Information gibt es unter 0178/688 1166 oder auf der Webseite der Mozart-Gesellschaft. seko