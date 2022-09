Mannheimer Morgen Plus-Artikel Festival Kontinente verbindender Klang: Isaac Birituro & The Rail Abandon eröffnen Festival Planet Ears

Beim Eröffnungskonzert des Festivals Planet Ears begeistert das britisch-ghanaisches Duo Isaac Birituro & The Rail Abandon in einer sechsköpfigen Formation die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Alten Feuerwache in Mannheim.