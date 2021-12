Konstantin Wecker verschiebt Mannheimer Konzert auf 25. März 2022

Mannheim. Konstantin Weckers "Konzertreise nach Utopia" am Mittwoch, 15. Dezember, als letztes großes Konzert 2021 im Mannheimer Rosengarten - es wäre zu schön gewesen. Wie der Liedermacher am Montag auf seiner Facebook-Seite mitteilte, kann die Tournee nicht wie geplant zu Ende geführt werden. Verantwortlich dafür sind nicht etwa die Corona-Maßnahmen, da der Rosengarten nur zur Hälfte gefült gewesen wäre. Stattdessen gab es eine Infektion im Trio Konstantin Weckers. Wie der Veranstalter am Dienstag bekanntgab, wird der Auftritt am 25. März 2022 nachgeholt. Alle für diese Utopia Konzerte bisher erworbenen Tickets bleiben, unabhängig von auf dem Ticket gedruckten Datum, für diese Termine gültig. Neue Tickets können unter konstantinwecker.reservix.de oder wecker.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

"Ich hatte mich so sehr auf das große Finale unserer wunderbaren 2021-er ,Utopia'-Tour mit Konzerten in Mannheim, Freiburg, Stuttgart, Saarbrücken, Wien und Nürnberg gefreut. Leider hat sich mein guter Freund und musikalischer Leiter Jo Barnikel mit dem Corona-Virus infiziert - und ohne Ihn können wir Utopia keinesfalls aufführen", schrieb der Münchner, dessen Trio von Cellistin Fany Kammerlander komplettiert wird. Darum müssten alle für den Dezember noch angekündigten Konzerte leider ausfallen.

