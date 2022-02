Konstantin Wecker in Mannheim

Die „Utopia Tour“ des Liedermachers Konstantin Wecker, die vom Dezember 2020 bzw. 2021 auf März dieses Jahres verschoben wurde, findet statt. Dies teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Das Konzert im Mannheimer Rosengarten wird am Freitag, 25. März 2022 um 20 Uhr im Musensaal stattfinden. Tickets gibt es ab 47,55 Euro (https://bit.ly/3HGLhUn). Einlass unter den dann geltenden Corona-Bedingungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 26. März wird Konstantin Wecker im Kurhaus in Wiesbaden auftreten, am 28. März in der Liederhalle Stuttgart. Bereits gekaufte Tickets für die ursprünglichen Termine behalten ihre Gültigkeit. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2