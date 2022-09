Komplettes Humboldt-Forum öffnet

Nach vier Öffnungsschritten in den vergangenen zwei Jahren sind im Berliner Humboldt Forum seit dem Wochenende erstmals alle Ausstellungsbereiche für das Publikum zugänglich. In dem 680 Millionen Euro teuren Projekt hinter der umstrittenen rekonstruierten Schlossfassade werden Exponate aus Asien, Afrika, Amerika, Ozeanien und Berlin gezeigt. Am Samstag startete ein als „24 h offen“ angekündigtes Programm mit Festival, Konferenz und Thinktank. Allerdings gab es bei vielen Interessierten am Abend enttäuschte Gesichter, weil die Türen zu den Sammlungen um 22 Uhr geschlossen wurden. Als Trost wurde auf eine Führung von Generalintendant Hartmut Dorgerloh zu nächtlicher Stunde verwiesen. Im auch sonst nachts geöffneten Schlüter-Hof lockte ein Open-Air-Club vor allem ein jüngeres Publikum.

Der Eintritt auf den Ausstellungsflächen des rund 40 000 Quadratmeter großen Baus war überall kostenlos, sonst gelten in dem Koloss im Herzen Berlins gegenüber der Museumsinsel unterschiedliche Regelungen. Das Kultur- und Ausstellungszentrum teilen sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Land Berlin, die Humboldt-Universität und die Stiftung Humboldt Forum. Für die Bereiche der staatlichen Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz läuft ein zweijähriges Pilotprojekt mit freiem Eintritt. Der Berlin-Teil und Sonderausstellungen sind kostenpflichtig. dpa