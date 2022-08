Komödie "Kindsköpfe": Wenn der Konzernchef Kaufladen spielt

„Das Lächeln in N1“, wie sich das Mannheimer Oststadt Theater bezeichnenderweise auch nennt, wird seinen Besucherinnen und Besuchern selbiges Glücksmerkmal auch in der kommenden Spielzeit wieder auf die Lippen zaubern. Denn am 16. September öffnet sich der Premieren-Vorhang für Martina Göhrings Komödie „Kindsköpfe - Infantil“, inszeniert von Regisseurin Tanja Götemann, die auch schon „Die

...