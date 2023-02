Koloss auf schnellen Beinen

Seine Heimat sei „ein kleiner Ort, den niemand kennt“, erklärt Johannes Enders bei seinem Konzert im Mannheimer Ella & Louis. Doch das stimmt nicht ganz, denn dieser kleine Ort im Pfaffenwinkel Oberbayerns ist das „Notwist“-Städtchen Weilheim. Mit den Mitgliedern der gleichnamigen Indie-Band pflegt Enders immer wieder kreativen Umgang. Musikalische Kontaktbeschränkungen liegen ihm fern, obwohl er sich primär dem Jazz widmet und längst schon ein Tenorsaxofonist von internationalem Ruf ist.

Enders ist ein Hüne, fast zwei Meter ragt er auf. Das Instrument vor seiner Brust – von Hause aus durchaus nicht allzu klein – wirkt dadurch wie geschrumpft. Er ist also bereits in seinem äußeren Erscheinungsbild der „Saxophone Colossus“, dem im Mannheimer Konzert gehuldigt werden soll: der große Sonny Rollins.

Rollins lebt im Gegensatz zu vielen prominenten Musikern des Jazz aus seiner Jahrgangsgruppe noch und ist inzwischen 92 (!). Wahrlich eine lebende Legende. Aber Enders und sein Trio denken nicht daran, in Ehrfurcht zu erstarren. Rollins’ Repertoire-Vorlagen werden umgemodelt, ausgeweitet, abzulesen ist das schon an ihren Titeln. Mehr noch als den Buchstaben soll so dem Geist von Sonny Rollins der gebührende Respekt gezollt werden.

Das Markenzeichen des Tenorsax-Helden war die Improvisation über Motivsplitter und winzige Versatzstücke. Johannes Enders nimmt das auf und demonstriert dem Publikum auf diese Weise die Essenz des (Modern) Jazz: das Element des Sprunghaften und Unerwarteten. Die Stücke sind in aller Regel kleinteilig gearbeitet, Akzentverschiebungen und Breaks, Beschleunigungs- und Bremsphasen folgen rasch aufeinander. Und an jeder Ecke lauert eine kleine Pointe, dabei ist die Lakonie der Schlusswendungen vieler Titel ein Genuss für sich.

Der Kontrabass-Mann Henning Sieverts war bereits vor einer Woche mit dem Breuer-Hermenau Quartett in Mannheim. Aber diesmal ist sein Part weit größer, freier, wichtiger. Und Drummer Jorge Rossy sorgt für kreative Unruhe. Manchmal sogar für kleine Explosionen.

Sonny Rollins’ Vorfahren waren aus der Karibik in die USA gekommen. Wiederholt hat er Calypso-Stücke komponiert, am populärsten ist „Saint Thomas“ von der Platte „Saxophone Colossus“ (1956). Eine ideale Zugabe. Johannes Enders lässt sie sich und seinem Publikum natürlich nicht entgehen.