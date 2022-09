Königspaar kommt zur Eröffnung der Buchmesse

Das spanische Königspaar, König Felipe VI. und Königin Letizia, will im Oktober die Frankfurter Buchmesse eröffnen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde zur Eröffnung am 18. Oktober kommen, kündigten die Organisatoren am Donnerstag an. Spanien ist Ehrengast der 74. Frankfurter Buchmesse (19. bis 23. Oktober 2022).

Nach „zwei sehr schweren Jahren“ werde die Buchmesse wieder „größtenteils physisch“ stattfinden, sagte Buchmessen-Direktor Juergen Boos. Wegen der Pandemie konnten in den beiden Vorjahren Teile der Messe nur online durchgeführt werden. Auf dem Messegelände gab es wegen Corona diverse Beschränkungen. In diesem Jahr gebe es offiziell keine Auflagen, sagte Boos.

Die Buchmesse erwartet etwa 4000 Aussteller aus rund 85 Ländern. 70 Länder seien mit Nationalständen vertreten. Die Zahl der Anmeldungen bei den Fachbesuchern liege derzeit „fast auf dem Niveau von 2019“, so Boos. Im letzten Jahr vor der Pandemie hatten mehr als 300 000 Menschen die Buchmesse besucht. Im vergangenen Jahr zählte die Messe 70 000 Besucher, weitere 130 000 nutzten digitalen Angebote.

Wieder Publikums-Events

Russische Verlage werden in diesem Jahr nicht dabei sein: Wegen der Nähe der Organisatoren zum Putin-Regime gebe es keinen Gemeinschaftsstand, sagte Boos. Und dissidente Verleger hätten es schwer, Visa zu bekommen. Ukrainische Verlage dürfen sich auf einem 100 Quadratmeter großen Stand präsentieren. Im zentralen Veranstaltungs-Pavillon im Innenhof der Messe gibt es einen ganztägigen Programmschwerpunkt mit ukrainischen Autoren.

Publikums-Events wie „Bookfest“ oder „Open Books“ sollen wieder stattfinden. Angekündigt sind etwa Donna Leon oder Schauspielerin Diane Kruger. Die Messe endet am 23. Oktober mit der Verleihung des Friedenspreises an den ukrainischen Autor Serhij Zhadan.