Klarinettistin Sabine Meyer bläst in Mannheim „ihren“ Mozart

Eine offizielle Aufführungsstatistik dürfte es zwar nicht geben, aber man kann sich vorstellen, wie oft Sabine Meyer schon Solistin in Mozarts Konzert für Klarinette und Orchester war. Wohl viele hundert Mal. Vor über 35 Jahren hat sie in Bezug auf dieses Stück Rekonstruktions- und Pionierarbeit geleistet, um die ursprüngliche Konzeption des Komponisten wiederaufleben zu lassen: An eine

...