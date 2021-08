Eine hervorragende Nachricht für alle Kabarett-Fans: Die Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus beendet am 3. September ihre pandemiebedingte Arbeitslosigkeit. Zum Auftakt stellt Lokalmatador Frederic Hormuth gleich an drei Abenden von Freitag bis Sonntag die Sinnfrage „Wer ist eigentlich WIR?“ Danach sorgt die Mischung aus Nachholterminen und neuen Programmen dafür, dass Kabarett-Prominenz und

...