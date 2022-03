Klangvoll Kurs gehalten

Ulla Meinecke trägt eine Kapitänsmütze, als sie die Bühne des Mannheimer Capitol betritt. Das tut sie offenbar nicht zu Konzert-Ornat-Zwecken und beileibe auch nicht zum ersten Mal: Am 17. März 2020 habe sie diese Mütze zum ersten Mal aufgesetzt und sie „seitdem jeden Tag getragen, wenn ich rausgegangen bin“, erzählt die Sängerin. „Ganz im Ernst, einfach, weil sie mir geholfen hat, Haltung zu haben und irgendwie den Kurs zu halten.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dunkle Gefühlswetterlage

Es sind in der Tat stürmische Zeiten, und mitten hinein in eine dunkle Gefühlswetterlage steuert Meinecke hiernach mit einem Lied „von einem ganz alten Freund“ (gemeint ist Udo Lindenberg), dessen „Nichts haut einen Seemann um“ sie so traurig-rauchig erklingen lässt, dass es uns an die Klabauter-Klage einer von Salzwind schrundig gescheuerten Seele denken lässt. Es ist einer der einprägsamsten Musikmomente dieses unprätentiösen Abends, zu dem Meinecke „Songs & Geschichten“ mitgebracht hat, so der Tour-Titel, und bei dem sie Reinmar Henschke an den Keyboards begleitet.

Auch Ulla Meinecke kämpft in diesen Tagen um Haltung. © Britta Pedersen /dpa

Vor eher locker besetzten Parkettreihen folgt die 68-jährige Musikerin, die in den 80ern mit ihren Alben „Wenn schon nicht für immer, dann wenigstens für ewig“ und „Der Stolz italienischer Frauen“ ihren musikalischen Durchbruch feierte, den Fußspuren weiterer prominenter Künstler – etwa denen von Bruce Hornsby („Das war schon immer so“, alias „That’s Just The Way It Is“), Rio Reiser („Junimond“), Charles Aznavour („Du lässt dich geh’n“) oder Paul Simon („50 Ways to Leave Your Lover“, bei Meinecke: „50 Tips“).

Melancholischer Abschied

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am besten gefällt uns aber ihre Interpretation von Tom Waits’ „Grapefruit Moon“, dessen untergründiger Barjazz im dunklen Raureif ihrer Stimme einen schönen Widerpart findet. Eigene Klassiker wie „Süße Sünden“ und, als erste Zugabe, den einst vom 2019 verstorbenen Edo Zanki komponierten Erfolgssong „Die Tänzerin“ lässt Meinecke gleichfalls nicht fehlen, bevor sie sich mit „Hafencafé“ melancholisch sanft vom Publikum verabschiedet.