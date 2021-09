Klänge aus der Jetztzeit

Vielversprechende Musik mit Mut zum Experiment bietet die Mannheimer IG Jazz in ihrem Herbstprogramm. Wieder zurück an der langjährigen alten Wirkungsstätte, der Klapsmühl’ am Rathaus, präsentiert die Musikerorganisation Jazz, der kein bisschen museal, sondern zeitgenössisch klingt. Den Auftakt macht am 19. Oktober die Frankfurter Band Electrolyte mit dem Mannheimer Saxofonisten Alberto Menendez, die eine sehr moderne, originelle Art von Fusion spielt.

Kitsch & Gewitter heißt ein Mannheimer Trio um Keyboarder Konrad Hinsken, das mit Elektronik arbeitet und dabei Pop- sowie Techno-Elemente einbezieht (2.11.). Ähnlich ungewöhnlich: das Trio 3 Megaohm aus Stuttgart, Frankfurt und Mannheim, das der Poetry-Slammer Jöran Landschoff mit Sprechtexten erweitert (16.11.). In der Reihe „Made in Mannheim“ tritt die Kontrabassistin Henriette Thorung auf, die an der Musikhochschule studiert (30.11.). Schließlich ist die von der Kritik gefeierte Mannheimer Sängerin, Gitarristin und Songschreiberin listentojules zu Gast, sie spielt im Duo mit dem Saxofonisten Julian Meier-Hauff (14.12.). Weitere Infos unter: ig.jazz.de. gespi