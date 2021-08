Kinderstar Jane Withers tot

Die US-Schauspielerin Jane Withers (Bild), die in den 1930er Jahren als Kinderstar berühmt wurde, ist tot. Withers sei bereits am Samstag im Alter von 95 Jahren in Kalifornien gestorben, berichten US-Medien unter Berufung auf die Tochter der Schauspielerin, Kendall Errair.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 1926 geborene Withers begann als Mädchen mit Singen, Tanzen und Schauspielerei. 1934 feierte sie an der Seite von Shirley Temple ihren Durchbruch in „Bright Eyes“ und spielte danach in Dutzenden Filmen mit. Mit dem Alter nahm die Zahl der Rollen ab. Zuletzt hatte Withers, die einen Stern auf dem Walk of Fame hat, auch als Synchronsprecherin gearbeitet. dpa