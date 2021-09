Drei Frauen. Drei Eimer. Der Anfang ist im konkreten – und nicht im übertragenen – Sinne zum Kotzen. Dass Ivana Sokolas Sprache „poetisch und schonungslos“ sei, befand unlängst die Jury des Kleist-Förderpreises für junge Dramatikerinnen und Dramatiker. Erhalten wird die Autorin ihn am 30. September in Frankfurt an der Oder im Rahmen der Kleist-Festtage, wo das kooperierende Nationaltheater

...