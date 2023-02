Keine Nazi-Symbolik

Der Mannheimer Künstler Astrit Cobanaj hat seine Ausstellung mit Helmen und Hüten unter anderem mit Symbolen des Nationalsozialismus in der Galerie Twodecks im Alten Güteramt Mannheim abgesagt. Das teilte er der Redaktion mit. Er habe die Schau „aufgrund des Einspruchs mehrerer Kunstschaffender“ abgesagt, steht in einer E-Mail des Künstlers. Die Schau sollte der Auftakt einer Trilogie sein, in der sich der albanisch-italienische Künstler mit Helmen, Hüten und Münzen verschiedener beschäftigt. Auf einem der Helme, die Cobanaj zeigen wollte, war der Reichsadler und ein Hakenkreuz zu sehen. Offenbar hat der Protest der weiteren Künstler im Güteramt ihn nun zum Umdenken gebracht. dms

