„Kastraten-Krieg“ im Schloss

Heute, sagt der Cembalist Gerd Amelung in Schwetzingen, neige das Publikum in den Theatern und Konzerthäusern zur Andachtshaltung: Händefalten, demütiges, ruhiges Zuhören. Das sei im frühen 18. Jahrhundert anders abgelaufen. Und wenn heute, in leidigen Corona-Zeiten, Theater seuchentechnisch manchmal wie Bordellbetriebe eingeordnet würden, sei das skandalös. Doch damals hätte man es folgerichtig nennen können: Opernhäuser dienten als Vergnügungsstätten, manchmal auch für ziemlich körpernahe Dienstleistungen – die bevorzugt für die Herrschaften in den Privatlogen erbracht wurden. Die ersten Popstars gab es gleichfalls schon, und zwei von ihnen stellt das Konzert im Rokokotheater vor.

Barocke Popstars

Die Quellenlage gibt nicht her, ob sie sich je feindlich begegnet sind, doch das Programm verspricht gleichwohl „Castrato Wars“. Das ist „ein etwas reißerischer Titel“, wie Gerd Amelung freimütig einräumt. Farinelli (bürgerlicher Name: Carlo Broschi), der berühmteste Kastrat, der je gesungen und gelebt hat, galt als kollegial und menschenfreundlich. Caffarelli (bürgerlicher Name: Gaetano Majorano) wurde als notorisch streitsüchtig und eitel überliefert. Als die klassische (Kastraten-) Diva assoluta. Auch wenn das zum Teil mit Vorsicht zu genießende Erkenntnisse aus der historischen Gerüchteküche sind.

Das Schwetzinger Konzert liefert zu solchen Zuschreibungen eine schöne Pointe, mit dem größten Arien-Hit der damaligen Zeit: „Ombra mai fu“ von Händel. Ultramelodiöses, sanftes Lob der weichen Schatten und der Schönheit der Natur. Ein ideales Stück für Farinelli, das bei der Premiere aber Caffarelli sang. In Schwetzingen singt Philipp Mathmann und setzt nicht allein in dieser Arie Anfangstöne, die aus dem Nirwana einzuschweben scheinen.

Sublimierung und Vergeistigung prägen den Vortrag dieses männlichen Soprans, der völlig unverquietschte Spitzentöne produzieren kann. So mühelos, dass seine Hände dabei manchmal in den Hosentaschen bleiben. Mathmann weiß halt, wie die Dinge physiologisch laufen: Er ist auch als HNO-Arzt ausgebildet.

Seine maßgeschneiderten Begleiter sind I Porporini um Gerd Amelung, die auch Kammerkonzerte Hasses oder ihres Namensgebers Porpora einer barocken Feinkost-Zubereitung unterziehen.

Philipp Mathmann/Caffarelli wirft nur einmal den Fehdehandschuh in den Ring: in Hasses Arie „Fra l’orror della tempesta“. Selbst hier leuchtet im virtuosen „Schrecken eines Sturms“ der „Lichtstrahl der Fortuna“. Steht im Text.