Nach den monatelangen Vorwürfen gegen Generalintendant Peter Spuhler wegen seines Führungsstils verschafft sich das Badische Staatstheater in Karlsruhe Luft auf dem Weg aus der Krise. Zunächst soll eine Interimsintendanz die Leitung übernehmen, bevor zur Spielzeit 2024/2025 eine neue Struktur eingesetzt und eine langfristige neue Führung übernehmen wird, teilte das Kulturministerium nach einer Sitzung des Verwaltungsrats am Mittwochabend mit. Zuvor war auch über die Option einer aufgeteilten Intendanz aus den Spartenleitungen am Staatstheater beraten worden.

Nach monatelangen Vorwürfen wegen des Führungsstils hatte der Rat im November entschieden, Spuhlers Vertrag aufzulösen. Eigentlich hätte der frühere Heidelberger Intendant bis 2026 bleiben sollen. Erst 2019 war sein Vertrag bis 2026 verlängert worden.

„Persönlichkeit von außen“ als Ziel

Seine Nachfolge wird gesucht: Peter Spuhler muss im Sommer gehen. © dpa

Eine Findungsgruppe habe vorgeschlagen, die Stelle bis zur langfristigen Intendanz nun mit einer „Persönlichkeit von außen“ zu besetzen, hieß es. Das Gremium sei beauftragt worden, „sobald wie möglich“ eine Interimslösung zu suchen, die bis Herbst 2024 übernimmt. Träger des Theaters sind das Ministerium für das Land Baden-Württemberg und die Stadt Karlsruhe. dpa