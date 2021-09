Karan Armstrong gestorben

Die Sopranistin und Kammersängerin Karan Armstrong ist tot. Die US-Amerikanerin starb am Dienstag im Alter von 79 Jahren in Spanien, wie die Deutsche Oper in Berlin am Mittwoch unter Berufung auf den engsten Freundes- und Familienkreis bestätigte. Die „B.Z.“ berichtete, Armstrong sei in einem Krankenhaus im Marbella gestorben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wie nur wenige Sängerinnen hat Karan Armstrong über fast vier Jahrzehnte die Deutsche Oper Berlin mitbestimmt“, schrieb das Haus. Demnach stand sie an mehr als 400 Abenden für 24 verschiedene Partien auf der Bühne. Armstrong war mit dem späteren Intendanten der Deutschen Oper, Götz Friedrich, verheiratet, mit dem sie von Stuttgart nach Berlin zog. dpa