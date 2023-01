Kammermusikabend mit Klavierduo im BASF-Feierabendhaus

Ludwigshafen. Ein exklusiver Kammermusikabend mit dem Klavierduo Yaara Tal und Andreas Groethuysen sowie Niklas Liepe an der Violine und Raphaela Gromes am Cello findet am Donnerstag, 19. Januar, 20 Uhr, im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus statt. Auf dem Programm stehen Felix Mendelssohn Bartholdys Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 11, Franz Schuberts Sinfonie Nr. 7 h-Moll D 759 („Unvollendete“) und Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67 (Karten zu 26 bis 62 Euro; für die Platzkategorien zwischen 26 und 47 Euro sind Ermäßigungen verfügbar. Tickets: www.basf.com).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1