Man kann, nein, man muss sich sehr wundern. Da kommt Klarinetten-Lokalmatador Nikolaus Friedrich zusammen mit dem Minguet Quartett nach Mannheim in die REM, eines der am meisten beschäftigten und renommierten deutschen Streichquartette mit Echo und Diapason d’Or in der Tasche, und es sitzen gerade mal gut 60 Menschen im Rang.

Am Programm kann es nicht liegen. Mit Mozart und Brahms

...