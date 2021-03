Wie praktisch mir Leit doch do in de Kurpalz sinn! Høndwärk hodd nädd bloß goldenä Bodä, søndern schdeht alleweil immanoch hoch im Kurs – a beim Räddä. Vor allem, wønnma in Raasch kummt, wärd’s bei uns mundartlisch høndwärklisch. Glaabt da ma nädd? Unn wie!

Middäm Begga, nädd middä Bräzl will änna räddä, der sisch durschsetzä will unn deswegä middäm Schmitt, nädd middäm Schmittschä

