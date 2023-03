Mannheimer Morgen Plus-Artikel Klavier-Recital Kai Adomeit kämpft mit Gorilla Beethoven - und umgekehrt

Der Mannheimer Pianist Kai Adomeit wagt sich in einem furiosen Konzert in der Ludwigshafener Philharmonie an Ludwig van Beethovens Diabelli-Variationen heran, Beethovens Opus Magnum für Klavier