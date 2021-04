Juwel neuen Bauens

Nach mehr als sechsjährigen Sanierungsarbeiten soll die Neue Nationalgalerie in Berlin im August wiedereröffnen. Zum Abschluss der Grundinstandsetzung des 1968 eröffneten Baus von Mies van der Rohe (1886-1969) erfolgt am Donnerstag bereits die offizielle Schlüsselübergabe an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Hausherrin.

AdUnit urban-intext1

Die Neue Nationalgalerie in Berlin gilt als beispielhaft für moderne Architektur. Der zweigeschossige Flachbau mit der auffälligen Stahl-Glas-Fassadenkonstruktion am Kulturforum gegenüber von Philharmonie, Staatsbibliothek und Gemäldegalerie wurde Ende 2014 wegen der anstehenden Bauarbeiten geschlossen. Beauftragt wurde das Büro des Stararchitekten David Chipperfield. Die Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten standen unter dem Motto „So viel Mies wie möglich“. Die Kosten liegen laut Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung bei rund 140 Millionen Euro.

Bislang wurde in der Dauerausstellung die bildende Kunst des 20. Jahrhunderts präsentiert. Im oberen, lichtdurchfluteten Bereich waren immer wieder spektakuläre Sonderausstellungen moderner Kunst zu sehen. Die Neue Nationalgalerie ist das einzige Bauwerk Mies van der Rohes, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland errichtet wurde, und gilt als sein architektonisches Vermächtnis. epd