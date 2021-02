Sängerin Julia Neigel hat am Mittwoch wütend auf die im Bundeskabinett beschlossenen Urheberrechtsreformpläne reagiert: „Diese Regierung hat versagt. Sie hat gezeigt, dass ihr globale Konzerne wichtiger sind als die Wahrung des Urheberrechts und der Schutz deutscher Künstler und der Kreativwirtschaft“, sagte die Ludwigshafenerin auf Anfrage. Was Kanzler wie Brandt und Schmidt an Wertschätzung für die Arbeit von Urhebern gesetzlich aufgebaut hätten, „vernichten rücksichtslose Politiker mit einem Gesetzesentwurf. Sie enteignen Künstler. Das ist ein Verbrechen an der Kultur.“

Die von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) angeregte Änderung der neuen EU-Richtlinie zum Urheberrecht muss noch von Bundestag und Bundesrat bestätigt werden. Die gebürtige Mannheimerin nannte das Gesamtpaket die „größte europäische Urheberrechtsreform der letzten 20 Jahre“. Der Entwurf sehe einen fairen Interessenausgleich vor, von dem Kreative, Rechteverwerter und Nutzer gleichermaßen profitierten. Viele Kreative und unter anderem den Bundesverband Musikindustrie (BVMI) bringt allerdings die darin enthaltene „Bagatellregelung“ als deutscher Sonderweg auf die Barrikaden: „Künftig sollen bis zu 15 Sekunden aus einem Musikstück, Filmwerk oder Laufbild, bis zu 160 Zeichen Text, 125 Kilobyte für Fotos und Grafiken gegen eine (geringe) kollektivierte Pauschalvergütung von jedem Menschen erlaubnis- und haftungsfrei öffentlich verwendet werden können“, teilt der Verband mit.

Findet die Regierungspläne zum Schreien: Julia Neigel. © dpa

Für dessen Vorstandsvorsitzenden, den Heidelberger Juristen Florian Drücke, zeigt der Entwurf „irritierende politische Mutlosigkeit. Es wird wissentlich und willentlich über Exklusivrechte von Künstlern und ihren Partnern verfügt, in Märkte reinreguliert und Plattformen werden an vielen Stellen wieder aus der Haftung entlassen. Das ist umso unverständlicher, als die Forderung nach Verantwortung der Plattformen, die Notwendigkeit von harmonisierten Rechtsräumen an anderer Stelle doch längst gesellschaftlicher Konsens ist.“ In diesem Geist sei das Ziel der europäischen Richtlinie ein fairer Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen gewesen.

Popakademie-Chef Udo Dahmen begrüßt prinzipiell eine Neuregelung, verweist aber auf die ohnehin nicht nur durch die Corona-Krise angespannte Situation von Kreativen: „Auf den digitalen Plattformen werden Künstlerinnen und Künstler schlechter vergütet als in der Vergangenheit. Hier ist die öffentliche Hand stärker gefordert, wenn die Einnahmequellen künftig stärker ausgetrocknet werden. Die Gesellschaft muss sich darüber klar werden, was ihr Kultur wert ist.“ jpk/dms