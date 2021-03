  Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim für Grimme-Preis nominiert

Für den diesjährigen 57. Grimme-Preis ist eine Vielzahl von Fernsehproduktionen zum Leben im Corona-Jahr nominiert. Dass die Pandemie in unterschiedlichen Formaten inhaltlich wie auch gestalterisch aufgegriffen wurde, lasse sich über alle Kategorien hinweg beobachten, erklärte das Grimme-Institut am Dienstag. Es werde an Videokonferenzen am heimischen Wohnzimmertisch angeknüpft wie etwa in der Serie „Drinnen“, an Social Distancing, an häusliche Gewalt wie in „@Kalinka08 - Melde dich bitte“ oder an die Situation von alten Menschen in Senioren und Pflegheimen in Dokumentarformaten.

Insgesamt sind 69 Produktionen und Spezialleistungen nominiert, die aus mehr als 850 Einreichungen ausgewählt wurden. Sie konkurrieren in den Kategorien Information und Kultur, Fiktion, Unterhaltung sowie Kinder und Jugend. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden am 11. Mai bekanntgegeben, die Preisverleihung ist für den 27. August geplant. Für besondere journalistische Leistungen sind die Journalistinnen Mai Thi Nguyen-Kim (Bild), Isabel Shayani und Xenia Böttcher nominiert.