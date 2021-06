Jonathan Zelter startet Club-Tour 2022 in Berlin

Popsänger Jonathan Zelter hat für Aufsehen gesorgt, als er mitten im Corona-Kulturlockdown ein Konzert in der SAP Arena angekündigt hat – für das Jahr 2030. Nun kann man den Wahl-Mannheimer doch etwas frühzeitiger live erleben: Am Montag kündigte sein Management eine Club-Tournee fürs Frühjahr 2022 an. Der Start ist am 29. April im Berliner Columbia Theater, es folgen Stationen in Hamburg (30.), Leipzig (1. Mai), Köln (6.), Stuttgart (8. Kulturquartier) und Hannover (11.) bevor die Reise am 12. Mai im Münchner Feierwerk 39 endet. Karten gibt’s ab 16. Juni zunächst für 48 Stunden exklusiv unter www.livenation.de/paypalpriotickets, danach unter anderem bei eventim.de. jpk

