Mannheim. Das Zeltfestival Rhein-Neckar 2023 nimmt weiter Formen an: Deutschpopsänger Johannes Oerding will am Donnerstag, 22. Juni 2023 das Palastzelt auf dem Maimarktgelände füllen. Der in Münster geborene 41-Jährige kommt mit seinem zweiten Nummer-ein-Album „Plan A“ im Gepäck nach Mannheim. Laut Veranstalter Delta Konzerte beginnt der Vorverkauf am Montag, 27. Februar, um 18 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt findet sich mehr (inklusive Kartenpreis) unter zeltfestivalrheinneckar.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1