Jetzt beginnt der Vorverkauf für „Kapitän Nemos Bibliothek“

Natürlich ist das Hoffen groß. Auch bei Heike Hoffmann, der künstlerischen Leiterin der Schwetzinger Festspiele, die mit dem heutigen Montag, 6. Dezember, quasi zum Nikolaus mit dem Vorverkauf starten. Tickets gibt es ab 10 Uhr für das, was ab 29. April 2022 geplant ist. Und „dass sich alles wie geplant realisieren lässt und im April der Vorhang aufgeht für die Premiere der Oper „Kapitän Nemos Bibliothek“ von Johannes Kalitzke“, ist dabei Hoffmann größter Wunsch. Ein Novum ist auch dabei: Das Werk nach dem gleichnamigen Roman von Per Olov Enquist ist ein Auftragswerk und wird in Zusammenarbeit mit den Bregenzer Festspielen produziert.

Es wird die 70. Ausgabe des Festivals sein, das früher einmal Schwetzinger Festspiele hieß und heute noch das SWR eingepflanzt hat: Schwetzinger SWR Festspiele, was insofern etwas verwunderlich ist, denn in etwa seit sie so heißen, werden sie mager gespart. Das Motto wird „Arkadien“ lauten. Bei der Wahl des Mottos für das Jubiläumsprogramm habe sie sich vom Genius loci leiten lassen, sagte Hoffmann im Gespräch mit der Redaktion, „der Schwetzinger Garten ist Arkadien, ein utopischer Ort, wo Menschen und Götter sich begegnen und unsere Sehnsucht nach Schönheit und Harmonie, Kunst und Natur gestillt wird“. Dieses Momentum, so Hoffmann, finde sich in unterschiedlichen Aspekten des Programms im Festspieljahrgang wider.

Heike Hoffmann. © SWR/Elmar Witt

Die Gründungsgeschichte allerdings ist weniger poetischer als politischer und rundfunkpolitischer Natur, wie der SWR sich selbst spiegelt und darauf hinweist: Das Festival war einst - nicht ohne Druck aus der Politik - gegründet worden, um mehr Akzeptanz in Nordbaden für die Zuständigkeit des Süddeutschen Rundfunks für Nordbaden zu schaffen.

Nun aber blickt Hoffmann - nomen est omen - auf den Geburtstagsjahrgang und ein „Fest der Musik“, wie sie sagt: eine Musiktheater-Uraufführung, eine Opernwiederentdeckung und weitere szenische Produktionen, dazu viele Konzerte von international renommierten Künstlerinnen und Künstlern sowie eine Klanginstallation im Schlossgarten stehen auf dem Programm.

